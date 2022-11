Filho e viúva de Gal Costa se despedem da cantora em velório

Gabriel Costa Penna Burgo e Wilma Petrillo se aproximaram juntos do caixão da cantora

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Costa Penna Burgo e Wilma Petrillo foram juntos se despedir de Gal Costa



Filho da cantora Gal Costa, Gabriel Costa Penna Burgo se despediu da mãe no velório que está acontecendo nesta sexta-feira, 11, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O jovem de 17 anos se aproximou do caixão acompanhado de Wilma Petrillo, viúva da artista. Gal adotou Gabriel em 2007, quando ele tinha dois anos. O velório da cantora ficará aberto ao público até às 15h. Já o enterro, que vai acontecer no Cemitério da Consolação, será restrito à família e aos amigos. Desde às 9h, fãs estão reunidos na Alesp para dar um último adeus a essa artista que deixou sua marca na música popular brasileira. Na fila, há muitas pessoas chorando e com cartazes em homenagem à cantora de Baby. Em um deles, o fã escreveu: “Gal Costa, para mim você deixa um grande vazio. Festa no Interior é minha música preferida”. A artista morreu na última quarta-feira, 9, aos 77 anos, em São Paulo. A causa não foi divulgada pela família. Ela estava se recuperando de uma retirada de um nódulo da fossa nasal, que resultou no cancelamento do show que faria no último dia 5 de novembro no festival “Primavera Sound”.