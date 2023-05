Defesa de Marcelo Crivella recorre contra cassação do mandato de deputado pelo TRE-RJ

Justiça eleitoral também tornou o ex-prefeito do Rio de Janeiro inelegível por 8 anos; defesa apresentou recurso para reverter a decisão

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo Decisão é referente ao caso que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 que conhecido como 'guardiões do Crivella'



O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) já está recorrendo da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) que o tornou inelegível por 8 anos e determinou a cassação de seu mandato. A decisão foi tomada pela juíza Márcia Capanema e é referente ao caso que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 que conhecido como “guardiões do Crivella”. Nele servidores do município, na época em que Crivella era prefeito da cidade, ficavam dentro e na porta de hospitais para evitar o contato dos pacientes e parentes com a imprensa, visando filtrar informações e evitar que fatos negativos chegassem ao conhecimento dos jornalistas. Até um grupo de Whatsapp foi montado para acompanhar onde estavam os jornalistas nos hospitais da cidade. O caso teve enorme repercussão e fez com que a Justiça Eleitoral optasse pela cassação, que tem como data base o ano de 2020. A defesa de Crivella entende que o juiz de primeira instância não pode cassar um mandato de um parlamentar federal, dizendo ser passível de recurso essa decisão. O nome de Crivella vinha sendo especulado para a disputa da prefeitura em 2024.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga