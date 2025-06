Defesa de Paulo Cupertino pede anulação do júri popular

Caso o pedido não seja aceito, os advogados pretendem solicitar uma liminar para reduzir a pena de 98 anos; Cupertino é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019

Divulgação/Polícia Civil de São Paulo No Brasil, a legislação estabelece que ninguém pode permanecer preso por mais de 30 anos



A defesa de Paulo Cupertino, condenado a 98 anos de prisão, está em uma intensa batalha judicial para anular o júri que o sentenciou. Os advogados de Cupertino alegam que o juiz desqualificou algumas provas cruciais, impedindo que fossem apresentadas ao júri. Em resposta a essa situação, a defesa entrou com um recurso solicitando um novo julgamento. Cupertino é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais em 2019, após desentendimentos relacionados ao relacionamento de sua filha com Miguel.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Caso o pedido de anulação do julgamento não seja aceito, a defesa de Cupertino já tem um plano B. Eles pretendem solicitar uma liminar para reduzir a pena de 98 anos. No Brasil, a legislação estabelece que ninguém pode permanecer preso por mais de 30 anos. Cupertino já cumpriu parte da pena e, se a sentença for mantida, deverá permanecer encarcerado até 2052. No entanto, a defesa busca uma redução que permita sua libertação antecipada. Vale lembrar que o julgamento inicial, realizado no ano passado, foi anulado após Cupertino demitir sua defesa, o que levou à necessidade de um novo julgamento.

Com informações de David de Tarso

*Reportagem produzida com auxílio de IA