Prefeita criticada por dançar de biquíni fala como vídeo íntimo vazou: ‘Fiquei abismada’

Em uma sequência de stories publicada em seu Instagram pessoal, Patrícia Alencar argumentou que ‘a mulher não pode ser medida pela roupa que veste’

Reprodução/Instagram/@patricialencar Prefeita da cidade de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar, é criticada por dançar de biquíni



A prefeita da cidade de Marituba, no Pará, Patrícia Alencar (MDB), usou as redes sociais para se pronunciar sobre o vídeo íntimo vazado, em que aparece dançado de biquíni. Em uma sequência de stories publicada em seu Instagram profissional, ela chegou a brincar com a situação, dizendo que após o conteúdo viralizar, ela ganhou mais seguidores, mas depois, Patrícia contou o que realmente aconteceu e argumentou que “a mulher não pode ser medida pela roupa que veste”. “Eu tenho meu insta profissional, que é o que tenho mais de 700 mil seguidores e tenho um pessoal, e postei esse vídeo no meu pessoal, em que apenas 186 pessoas me seguem e é extremamente privado, começou. “Compartilhei esse vídeo tem cerca de 15 dias e, para minha surpresa, um dos seguidores gravou a tela e compartilhou as filmagens para todos os dites que divulgam informações e notícias e o vídeo teve essa repercussão e viralizou”, continuou.

Patrícia relatou que ficou abismada com o ocorrido, principalmente pelo fato de que tinha publicado em seu Instagram pessoal. “Se e quisesse postar no profissional. Depois que viralizou, muitas pessoas disseram que eu queria audiência, então eu pensei: é audiência que querem? É engajamento? Então postei na minha rede profissional, mas não vou deixar de ser a Patrícia porque hoje estou prefeita”, desabafou. O vídeo em questão, que viralizou, foi gravado durante um final de semana em que ela estava indo para praia. “Eu amo dançar e fiz só uma encenação. Aí eu me pergunto: Por que eu sou prefeita, eu não posso colocar biquíni sendo que já tinha concluído todas as minhas tarefas como prefeita?”, questionou.

Segundo Patrícia, apesar da repercussão do vídeo e de alguns comentários negativos que recebeu, a Câmara da cidade ficou super tranquila com a situação. “Temos compromisso com o povo e o povo fez foi elogiar, dizendo que tem a prefeita mais bonita do Brasil. Temos uma parceria bacana de compromisso e muito trabalho”, concluiu. A prefeita foi criticada nas redes sociais por internautas dizendo que as roupas usadas pela prefeita não condizem com o cargo que ela ocupa.