Defesa de Queiroz usa decisão pró-Lula em pedido de soltura

Enquanto isso, casa do ministro Edson Fachin foi alvo de protestos de cerca de 50 manifestantes em Curitiba

Divulgação Defesa de Queiroz pediu ao STJ que retome o julgamento que pode dar liberdade a ele e sua esposa



A defesa de Fabrício Queiroz pediu ao Superior Tribunal de Justiça que retome o julgamento que pode dar liberdade a ele e sua mulher, Marcia de Aguiar. O fato é que seus advogados usaram a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que beneficiou o ex-presidente Lula. Os defensores de Queiroz argumentam que, assim como a justiça federal em Curitiba não tinha competência no caso de Lula, o juiz de primeira instância do Rio que autorizou a prisão do casal também não tem.

A defesa usa trecho em que Fachin diz “respostas análogas a casos análogos” e pede que a quinta turma do STJ retome o julgamento de habeas corpus. E a decisão do ministro Fachin que beneficiou Lula ainda repercute de modo pessoal. Na noite da quarta-feira, 10, cerca de 50 manifestantes fizeram um protesto na frente de sua residência em Curitiba, no Paraná. Os manifestantes estavam em carros e buzinaram diversas vezes. O protesto durou cerca de meia hora.

*Com informações do repórter Fernando Martins