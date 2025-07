Homem dá mais de 60 socos em namorada e vai responder por tentativa de feminicídio

Em seu depoimento, Cabral alegou ter tido um surto e afirmou ser autista; vítima tem 35 anos e sofreu múltiplos traumas faciais devido à agressão

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, um caso chocante de violência contra a mulher ganhou destaque nacional. Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio após agredir brutalmente sua namorada com mais de 60 socos. O agressor, identificado como Igor Cabral, de 29 anos, está atualmente detido em um centro de triagem da Polícia Civil em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Após uma audiência de custódia, a prisão de Cabral foi convertida em preventiva, e ele deve permanecer encarcerado por pelo menos 60 dias antes de ser transferido para um presídio.

Em seu depoimento, Cabral alegou ter tido um surto e afirmou ser autista, mas o caso está sob segredo de Justiça. A vítima, uma jovem de 35 anos, sofreu múltiplos traumas faciais devido à agressão e precisará passar por cirurgias de reconstrução da mandíbula e parte da face, que foram destruídas pelos golpes. O procedimento será realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto a família da vítima organiza uma vaquinha online para arrecadar fundos destinados ao tratamento.

O caso, que chocou o Brasil e comoveu o estado do Rio Grande do Norte, está sendo acompanhado de perto por entidades de proteção à mulher e é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Natal. O crime ocorreu dentro de um elevador, onde o agressor desferiu os socos enquanto descia do 16º andar até o térreo. Ao chegar ao térreo, os porteiros do prédio já haviam acionado a polícia, que prontamente deteve o agressor. Igor Cabral está proibido de ter qualquer contato com familiares da vítima, podendo se comunicar apenas com seu advogado.

