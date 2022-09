Delator do ‘mensalão do DEM’ é esfaqueado pela esposa em Brasília

Familiares alegam que mulher estava sob surto psicótico, já que estaria com um quadro de depressão pós-parto

Tânia Rêgo/Agência Brasil Delegado esfaqueado não corre risco de vida, segundo a secretária de Saúde do DF



O delegado da polícia civil do Distrito Federal Durval Barbosa foi esfaqueado pela esposa na última segunda-feira, 19. Durval Barbosa e Fernanda Barbosa são casados há três anos. Segundo a mãe de Fernando, os dois têm um bom relacionamento, mas a esposa de Durval está passando por problemas psicológicos. A mãe da jovem conta que ela está com depressão pós-parto e, no momento em que feriu o marido, estaria em surto. “Falou para mim que ela estava surtada, que deu um surto psicótico, aí ela falou ‘mãe, mãe, o Durval falou para mim que tinha um monte de gente de dentro de casa e que ia me matar’. Aí eu falei para ela, ‘Fernanda, não tem isso não’. E ela falou, ‘não, ele falou para mim que ia me matar, e eu estou com muito medo. Eu perguntei para ele quem era, e ele falou que era ele e as pessoas que estavam lá dentro do apartamento e que eles iam limpar tudo lá dentro, o sangue, que ia limpar tudo’. E eu falei para ela: ‘Não, Fernanda, não tem isso, é coisa da sua cabeça’. Aí ela falou para mim que ficou com tanto medo que pegou uma coisa de ponta fina que ela não sabia o que era e perfurou a barriga dele”, contou a mãe de Fernanda.

Durval também já atuou como secretário de relações institucionais do DF durante os governos de Joaquim Roriz e de José Roberto Arruda. Durval ficou conhecido nacionalmente em 2009 durante a operação Caixa de Pandora, ao denunciar o então governador José Roberto Arruda e outros membros do governo de envolvimento no que ficou conhecido como “Mensalão do DEM”. O ex-governador foi flagrado em vídeo recebendo R$ 50 mil em dinheiro vivo e, em seguida, condenado por improbidade administrativa e preso. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal manteve a candidatura de Arruda para deputado federal neste ano. Os desembargadores levaram em consideração uma decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que reestabeleceu os direitos políticos do ex-governador. A Polícia Civil está investigando em qual circunstância o delegado Durval Barbosa sofreu o ferimento na barriga. Ele está internado em um hospital público de Brasília e, segundo a secretaria Saúde do DF, não corre nenhum risco de vida.

*Com informações da repórter Iasmin Costa