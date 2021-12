Deltan Dallagnol se filia nesta sexta-feira ao Podemos

Evento contará com participação do ex-juiz e pré-candidato à presidência da República Sergio Moro e do senador Álvaro Dias; quinta-feira foi de muito movimento político pré-eleitoral

ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol se filia nesta sexta ao Podemos, partido de Sergio Moro e Álvaro Dias



Nesta sexta-feira, 10, acontece o evento de filiação do ex-coordenador da Lava Jato Deltan Dallagnol ao Podemos. Entre outros políticos, o evento contará com a presença do ex-juiz e pré-candidato à presidência da República Sergio Moro e do senador Álvaro Dias, ambos filiados ao partido. “Ele entende que, com a ferramenta política, poderá dar continuidade a este enfrentamento, esta luta, para que o combate a corrupção seja uma realidade no país. A institucionalização de uma política de Estado de combate à corrupção é o sonho de muitos”, defendeu Álvaro Dias em entrevista ao Jornal da Jovem Pan na última quinta-feira, 9.

Também nesta quinta, durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar Sergio Moro (Podemos) e afirmou que o ex-ministro nunca mostrou serviço. “A PRF nunca teve tanta produtividade porque nós chegamos, em especial quando saiu ‘aquele outro cara’, que não fazia operação no estado que interessava para ele. Mesmo com toda a liberdade, nunca mostrou serviço, a não ser também, desde o começo do mandato, fazer intrigas”, disse. Mais tarde, em evento no Rio de Janeiro, Moro voltou a afirmar que Bolsonaro sabotou o combate a corrupção.

Já no ninho tucano, João Doria e Eduardo Leite se encontraram nesta quinta pela primeira vez após as prévias do PSDB. Após a conversa Leite, afirmou que: “Depois do processo que enfrentamos, é natural buscarmos essa aproximação agora. Na campanha, realçamos as diferenças e, agora, usaremos nossas semelhanças para unirmos forças pelo Brasil”. Já João Doria disse que o diálogo entre o Centro Democrático Liberal é essencial para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros. O encontro entre Doria e Leite já estava previsto desde as prévias do PSDB e serviu para que os governadores de São Paulo e do Rio Grande do Sul acertassem os ponteiros depois de muita confusão. A palavra de ordem dentro do partido agora é diálogo.

A quinta também foi de movimentações e reações no campo político da esquerda. Em vídeo, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, sugeriu que estão orquestrando o que chamou de ‘segundo turno do inferno’ entre Bolsonaro ou Moro contra Lula. “Não adianta essa gente orquestrar, sistema financeiro, grande mídia, grandes interesses internacionais, como falava Leonel Brizola, que o Ciro vai desistir, o PDT vai desistir. E aqueles que pensam diferente, a porta aberta é serventia da casa”, declarou. A candidatura do petista continua o processo de aproximação Geraldo Alckmin (PSDB). Desta vez, o deputado federal Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade, abriu as portas do partido para que Alckmin seja vice de Lula no próximo ano.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha