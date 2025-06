Demanda por medicamento para sintomas gripais cresce no Paraná

De janeiro a maio, Estado registrou mais de 10 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e 469 mortes

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta sobre a situação, destacando um aumento de mais de 13% na demanda pelo antibiótico Tamiflu



O estado do Paraná está enfrentando um aumento nos casos de doenças respiratórias, o que tem gerado uma demanda maior por medicamentos destinados ao alívio de sintomas gripais. A Secretaria de Estado da Saúde emitiu um alerta sobre a situação, destacando um aumento de mais de 13% na demanda pelo antibiótico Tamiflu, utilizado no combate à influenza, no Sistema Único de Saúde (SUS). Este aumento na procura tem levado algumas farmácias da rede privada a relatar a falta do medicamento. De janeiro a maio, o Paraná registrou mais de 10 mil casos de síndrome respiratória aguda grave e 469 mortes, o que reforça a preocupação das autoridades de saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em resposta a essa crise, a Secretaria de Saúde do Paraná está intensificando os esforços para aumentar a cobertura vacinal. Atualmente, a cobertura está em 40% entre os grupos de risco, como grávidas, idosos e crianças, enquanto a meta do Ministério da Saúde é atingir 90%. No entanto, mesmo com busca ativa, a adesão à vacinação permanece baixa. Em algumas cidades do interior do estado, onde há um grande número de casos, as secretarias municipais de saúde voltaram a recomendar o uso de máscaras como medida preventiva.