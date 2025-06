Prefeitura de SP anuncia concessão de três escolas municipais à iniciativa privada

De acordo com a gestão Nunes, unidades localizadas nos bairros Campo Limpo, Jaraguá e Santo Amaro servirão como modelo para o início do projeto de concessões

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo anunciou na última segunda-feira (2) a concessão de três escolas localizadas na periferia da cidade para a administração da iniciativa privada. As unidades, situadas em Campo Limpo, Pirituba, Jaraguá e Santo Amaro, serão geridas por organizações sem fins lucrativos. Este movimento visa implementar um modelo de gestão já utilizado com sucesso na área da saúde, onde AMAS e UBSs são administradas por entidades privadas. As escolas, que ainda estão em fase de construção, serão concedidas em regime de “porteira fechada”, o que significa que a prefeitura pagará uma quantia mensal fixa à organização responsável pela gestão.

Sob este novo modelo, a administração privada terá a responsabilidade de contratar professores, além de cuidar da manutenção e gestão dos prédios escolares. Apesar disso, a gestão municipal manterá o controle sobre aspectos essenciais, como a supervisão de uniformes, material escolar, georreferenciamento de matrículas e diretrizes educacionais. Este modelo de gestão já é aplicado em creches e agora será expandido para o ensino fundamental, com o objetivo de melhorar a eficiência na gestão escolar. As três escolas servirão como um projeto piloto, que poderá ser replicado em outras unidades no futuro.

A expectativa é que essa nova abordagem traga melhorias significativas para a educação nas regiões periféricas de São Paulo. A prefeitura acredita que a parceria com organizações sem fins lucrativos pode otimizar o uso de recursos e proporcionar um ensino de qualidade superior. A experiência adquirida com a administração de unidades de saúde será um trunfo para garantir o sucesso do projeto nas escolas. A Secretaria Municipal de Educação está comprometida em acompanhar de perto o desenvolvimento das atividades para avaliar a eficácia do modelo.

