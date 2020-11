Demanda por voos domésticos cai 44,7% em outubro

Anac restaca que a oferta em assentos registrou retração de 41%

Pixabay O setor ainda sofre os impactos da pandemia da Covid-19, mas observa a retomada desde maio



A demanda por voos domésticos recuou 44% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2019. A Agência Nacional de Aviação Civil coloca que a oferta em assentos registrou retração de 41%. O aproveitamento das aeronaves chegou a 79%, um recuo de 5 pontos percentuais. Foram transportados em outubro, 4,1 milhões de passageiros — queda de 51% no mesmo período. O setor ainda sofre os impactos da pandemia da Covid-19, mas observa a retomada desde maio após o período mais crítico da pandemia. Em abril, demanda e oferta caíram mais de 90%.

Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a demanda cresceu em outubro 31% e a oferta 33,5% em relação a setembro. No mercado internacional a queda na demanda foi 88%, diante de outubro de 2019 — com redução de 73% na oferta. Ao todo, foram transportados 183 mil passageiros — queda de 90% sobre outubro do ano passado. Na comparação com o mês anterior, a demanda internacional cresceu 20% e a oferta de assentos 24%. Já o transporte de cargas e correio no país recuou 22% em outubro e no mercado internacional houve diminuição de 6%.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos