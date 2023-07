‘Democracia não foi abalada’, afirma Cármen Lúcia sobre 8 de Janeiro

Em palestra realizada em São Paulo, a ministra do Supremo Tribunal Federal relembrou que em breve serão 200 dias das invasões à Praça dos Três Poderes

Reprodução/Instagram/@sescpompeia Ministra Cármen Lúcia em palestra no Sesc Pompéia, em São Paulo'



A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia palestrou no seminário Como Renasce a Democracia, realizado no Sesc Pompeia, em São Paulo, nesta quarta-feira, 26. A magistrada declarou que a democracia precisa ser preservada e festejada e que o povo brasileiro não tem o direito de desistir da democracia. Ela também lembrou que em breve serão 200 dias das invasões e depredações à Praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro e afirmou que “a democracia não foi abalada, o STF não foi abalado”:”A democracia não se abala quando há uma sociedade que não se deixa abalar”. Segundo a ministra, o regime democrático está em constante construção e, por isso, é necessário que todas as gerações sejam incentivadas a ter gosto pela democracia para cultivá-la: “Para que tenhamos um Estado de Direito, é preciso que eu tenha responsabilidade sobre o outro (…) É necessário que haja relações de confiança na sociedade, especialmente num quadro como o nosso, de tantas desigualdades”. Por fim, Cármen Lúcia disse que a democracia têm três princípios fundamentais, a confiança, a responsabilidade e a esperança.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini