STF vai analisar no dia 11 de agosto prazo de plano do governo para população em situação de rua

Julgamento, no plenário virtual, deve terminar no dia 21 de agosto, se não houver pedido de vista ou de destaque

Fellipe Sampaio/SCO/STF STF analisará no dia 11 de agosto prazo de plano do governo para população em situação de rua



O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar no dia 11 de agosto a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou que o governo federal crie um plano de ação e monitoramento para que seja implementada uma política nacional sobre moradores em situação de rua. O prazo dado por Moraes para entrega do plano é de 120 dias, e o governo federal já afirmou que pretende apresentar o material ainda antes. O caso será julgado no plenário virtual, formato de deliberação em que os ministros apresentam seus votos no sistema eletrônico da Corte. O julgamento deve terminar no dia 21 de agosto, se não houver pedido de vista ou de destaque. Caberá aos ministros decidir se referendam a decisão individual do relator.

Como mostrou o site da Jovem Pan, Moraes determinou, na última terça-feira, 25, que o governo federal crie um plano de ação e monitoramento para que seja implementada uma política nacional sobre moradores em situação de rua. Neste plano é necessário conter um diagnóstico atual da população de rua, identificando perfis, procedências e suas principais necessidades. O ministro ainda proibiu remoções forçadas e disse que o Estado é omisso com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O magistrado também determinou que Estados, municípios e Distrito Federal sigam as regras de um decreto federal de 2009, quando ficou instituída a Política Nacional para a População em Situações de Rua. Ainda de acordo com a decisão de Moraes, os Executivos devem adotar medidas visando a garantia da segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua nos abrigos institucionais.

