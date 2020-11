Depoimento de nora complica situação de Flordelis

De acordo com Luana Pimenta, deputada disse receber mensagens divinas de que o pastor ia morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A nora afirmou também que teria aconselhado a parlamentar a se separar do pastor, mas Flordelis teria dito que não podia se divorciar



Uma das noras da deputada federal Flordelis contou, em audiência nesta sexta, 27, no Fórum de Niterói no Rio de Janeiro, que a parlamentar tinha manifestado o desejo da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado com mais de 30 tiros na garagem de casa em meados do ano passado. Na audiência, a nora Luana Rangel Pimenta declarou que, em uma conversa ocorrida entre 2017 e 2018, Flordelis disse que recebia mensagens divinas de que o pastor ia morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus.

A nora afirmou também que teria aconselhado a parlamentar a se separar do pastor, mas Flordelis teria dito que não podia se divorciar porque seria um escândalo na igreja que ela lidera. Luana repetiu a versão já contada à Policia: Flordelis já tinha tentado, antes do assassinato de Anderson, envenenar o pastor colocando substancias em comidas e sucos. A cada declaração da nora, a deputada federal Flordelis balançava a cabeça negativamente como se estivesse rejeitando a versão apresentada.

Para o MP e a Polícia do Rio de Janeiro, não há duvidas: Flordelis foi quem encomendou a morte do marido. Sete filhos da parlamentar e uma neta já foram presos por participar de forma direta ou indireta no crime. Em Brasília, o Conselho de Ética da Câmara discute a possível cassação do mandato de Flordelis por quebra de decoro parlamentar. A deputada federal afirmou mais uma vez que é inocente e não tem envolvimento com a morte do marido.

