Deputado Alexandre Leite reage a assalto e mata suspeito na Zona Sul de SP

De acordo com informações preliminares, o parlamenta estava acompanhado de sua esposa quando foram abordados por dois ocupantes em uma moto

Divulgação/Câmara dos Deputados Alexandre Leite reagiu a um assalto em SP



O deputado federal Alexandre Leite (União Brasil), filho do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, reagiu a um assalto na Avenida Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, na noite deste sábado, 16. Um suspeito morreu. De acordo com informações preliminares, o parlamenta estava acompanhado de sua esposa quando foram abordados por dois ocupantes em uma moto. O deputado reagiu e atirou contra os criminosos, matando um deles. Um outro assaltante fugiu do local. A polícia segue investigando o caso. De acordo com informações da repórter Beatriz Manfredini, da Jovem Pan News, ambos estão abalados e disseram que tinham porte de armas de forma legal.