Tarifa zero em ônibus municipais começa a valer neste domingo em SP

Medida vale para todos os passageiros em todos os 4.830 ônibus da cidade, em suas 1175 linhas, da 0h às 23h59

Fábio Arantes/ Secom Ônibus de São Paulo vão passar a ter gratuidade aos domingos



O passageiro que utilizar os ônibus municipais de São Paulo aos domingos não pagará pela tarifa. A medida anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) começou a valer neste domingo, 17, em suas 1175 linhas, da 0h às 23h59. O benefício também valerá para os feriados de Natal, Ano Novo e Aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro. Na noite deste sábado, 16, Nunes participou da estreia da medida e realizou uma viagem. Segundo o chefe do Executivo, a ideia é dobrar o número de passageiros no e incentivar o uso do transporte público. “A expectativa é aumentar pelo menos 50% e se chegar a dobrar, a quantidade de ônibus ainda fica suficiente. Porque se dobrar de 2 milhões para 4 milhões, teremos 80% do uso e ainda vai ficar com 20% ocioso. Então tem espaço. Obviamente, do primeiro ao terceiro domingo, a SPTrans terá que fazer alguns ajustes. Pode ser que em determinada região o fluxo seja maior ou menor, então pode ser que seja feita algumas adequações. Estamos com a SPTrans bem preparada para acompanhar”, afirmou o prefeito. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o caixa da gestão municipal deixará de receber R$ 283 milhões com as tarifas pagas aos domingos. A gratuidade não será aplicada nos metrôs e trens da CPTM. O passageiro precisará continuar colocando o bilhete na catraca, mas nenhuma tarfia será cobrada. Caso o usuário não tenha o bilhete, ele poderá conversar com o motorista e com o cobrador, que serão liberados.