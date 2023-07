Deputado é processado na Bahia por associar fala de Rui Costa ao tráfico de drogas

Leandro de Jesus (PL) se defende e diz que intenção da ação é a cassação de seu mandato

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro Rui Costa, que comanda a Casa Civil, em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto



Um filiado do Partido dos Trabalhadores (PT) na Bahia entrou com uma medida cautelar para ingressar com uma ação penal contra o deputado estadual Leandro de Jesus (PL). No processo, o autor alega que se sentiu ofendido com a fala do parlamentar em plenário, que criticava uma declaração do atual ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Em entrevista, Rui Costa, que na época era governador do Estado pelo PT, disse que o tráfico de drogas empregava pessoas, principalmente os jovens. Para Leandro, a intenção da ação é a cassação de seu mandato. “Na realidade, é importante destacar que este movimento, com certeza, quer nos perseguir. Quer perseguir a oposição, tornar inelegível a exemplo do que aconteceu com o Bolsonaro de maneira injusta”, comentou o deputado. A advogada Tatiana Chaves acredita que o processo é improcedente. “Não foi citada nenhuma pessoa específica e nem atribuído qualquer tipo de adjetivo que pudesse ferir a imagem ou a honra da pessoa que entrou com a ação”, explicou. O caso pode ser discutido no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa.

*Com informações do repórter André Muzell.