Deputado fala sobre expectativa para votação da PEC das Bondades: ‘Acredito na aprovação’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, Christino Áureo também ser ‘incoerente’ criar queda de braço eleitoral em cima da proposta; votação está marcada para terça-feira, 12

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Deputado disse acreditar que proposta conseguirá os 308 votos necessários



A votação da chamada PEC das Bondades está marcada para a próxima terça-feira, 12, na Câmara dos Deputados. Ao todo, são necessários 308 votos favoráveis para que a Proposta de Emenda à Constituição seja aprovada na Casa. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o deputado federal Christino Áureo (PP-RJ) analisou o cenário da votação que deve acontecer nesta semana. Questionado sobre a possibilidade de a oposição barrar ou estender o prazo da votação para depois das eleições, Áureo disse ser “Incoerente” achar que uma queda de braço dentro do parlamento seja uma vitória e que isso vai afetar a população. “É absolutamente incoerente alguém, nesse momento, achar que fazer uma queda de braço de natureza eleitoral no parlamento seja uma vitória. Eu vi alguns dizendo que a ‘oposição teve vitória em adiar’. Vitória em cima de quem? De uma população absolutamente desesperada pelas condições que estão enfrentando? Não acredito que isso vá permanecer no plenário”, disse o deputado, que concluiu: “Acredito na aprovação e promulgação da PEC”.]

Confira a entrevista na íntegra: