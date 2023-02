Deputado petista Rui Falcão deve assumir a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara

Decisão foi fruto de um acordo firmado para que o PT ficasse à frente da CCJ durante o primeiro ano do mandato de Lula; em 2024, CCJ deverá ser presidida pelo Partido Liberal

SÃO PAULO,SP,22.05.2015:PT-CONGRESSO-ESTADUAL-SP - Abertura da etapa estadual de São Paulo do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores na Quadra dos Bancários, em São Paulo, SP, nesta sexta-feira (22). O presidente nacional do PT, Rui Falcão e o presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Emídio de Souza participam do evento. O ex presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva não compareceu por ser aniversário de seu casamento. (Foto: Alice Vergueiro/Futura Press/Folhapress) Deputado federal Rui Falcão (PT) deve assumir a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara



Após um consenso entre a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) e um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas), o deputado Rui Falcão (PT) foi definido para presidir a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), considerada a mais importante da Câmara. A CCJ é a última comissão em que transita antes de qualquer projeto de lei antes de ir à plenário para votação. Rui Falcão tem 79 anos, já foi presidente do PT durante o governo de Dilma Rousseff e é um dos parlamentares mais próximos do presidente Lula (PT). Uma reunião formada pelas diferente correntes internas do PT definiu o nome que assumirá a CCJ e deve ser oficializado na próxima terça-feira, 14. A decisão foi fruto de um acordo firmado para que o PT ficasse à frente da CCJ durante o primeiro ano do mandato de Lula. No ano seguinte, a ideia é que o Partido Liberal (PL), que faz parte da oposição ao governo e tem a maior bancada, assuma a presidência da comissão em 2024.

O deputado Arthur Lira, que foi reeleito presidente da casa com um número recorde de votos, fez um acordo com praticamente todos os partidos da Câmara, incluindo o PL e o PT, que representam as maiores bancadas. Outros cargos também tem sido distribuídos para compor as diversas comissões da Câmara. Foram criadas cinco novas comissões especiais à fim de atender os partidos.

*Com informações da repórter Berenice Leite