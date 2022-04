Deputado protocola notícia-crime contra falas de Bolsonaro sobre processo eleitoral

Professor Israel Batista acusa o presidente de cometer crime contra o Estado Democrático de Direito e tentar prejudicar as eleições

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Deputado também acusa o mandatário do crime de peculato, porque as falas foram feitas dentro do Palácio do Planalto



Após o ato cívico em defesa do deputado federal Daniel Silveira no Palácio do Planalto, o deputado Professor Israel Batista (PSB) protocolou uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) acusando o presidente Jair Bolsonaro de cometer crime contra o Estado Democrático de Direito. A notícia-crime foi apresentada ao ministro Alexandre de Moraes no âmbito da investigação sobre os atos antidemocráticos. Na avaliação do parlamentar, Bolsonaro está tentando prejudicar as eleições deste ano. “Dolosamente, o presidente busca interromper, prejudicar, atrapalhar, o andamento do processo eleitoral no Brasil e coloca em risco a segurança do resultado das eleições. As falas do presidente Bolsonaro são taxativas. Ele diz que se houver algo errado não vai ter eleições, nem para presidência, nem para os governos, nem para o Legislativo. Não foi eu que disse, está gravado. O presidente faz uma declaração de intenção dolosa para prejudicar as eleições de 2022 no Brasil.”

O deputado também acusa o mandatário do crime de peculato, porque as falas foram feitas dentro do Palácio do Planalto. “Usa recursos da presidência da República para corroer as instituições democráticas”, afirmou. Em evento, o Bolsonaro defendeu a contagem paralela de votos pelo Exército. Para Bolsonaro, a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não é confiável. Na visão do deputado federal Junio do Amaral, integrante da bancada bolsonarista, a ação de Israel é de desespero com a possível reeleição de Bolsonaro. “O que esse deputado quer, acionando o STF contra um ato constitucionalmente previsto, nada mais é do que aparecer para o seu eleitorado. Fazer acenos. É mais um dos inúmeros desesperados, que estão vendo cada vez mais difícil a possibilidade do presidente Bolsonaro não vencer as eleições.”

*Com informações da repórter Marília Sena