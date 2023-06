Deputados acionam MPF e MPE contra evento do Foro de São Paulo e Arraiá do PT

Carla Zambeli (PL) e coronel Meira (PL) entraram com representação requisitando a suspensão dos eventos que ocorrem em Brasília a partir desta quinta-feira, 29

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/10/2022 Carla Zambelli durante Audiência Pública Interativa em Brasília, no Distrito Federal



A deputada federal Carla Zambelli (PL) afirmou nesta quarta-feira, 28, ter entrado, juntamente com o deputado coronel Meira (PL), com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) e no Ministério Público Eleitoral (MPE) contra o 26º encontro do Foro de São Paulo, que será realizado entre quinta-feira, 29, e domingo, 2, no Hotel San Marco, em Brasília. O evento reunirá representantes de diversos partidos políticos de esquerda da América Latina e do Caribe. “A gente tem, por exemplo, os ditadores da Nicarágua, da Venezuela e de Cuba. Enfim, pessoas que defendem não só a ditadura, mas também outros que defendem que a América Latina se torne uma coisa só, que derrubem as fronteiras entre os países. Imaginem só uma mesma moeda e a gente desvalorizado por conta de todos esses países que estão quebrados, como a Venezuela e a Argentina”, declarou a deputada em vídeo. Na representação, é requisitada a suspensão da realização do evento.

“Caso não se entenda pela suspensão integral de referido ato, que seja determinada a proibição de ingresso em território nacional de representantes do Partido Comunista de Cuba, Partido Socialista Unido da Venezuela e Frente Sandinista de Libertação Nacional da Nicarágua, ante o caráter antidemocrático de seus programas e ideais partidários”, afirma a representação. Zambelli também acionou o MPE contra o Arraiá do PT, evento de festa julina organizado pelo partido neste sábado, 1º, em Brasília. De acordo com a organização, o evento festivo “faz parte da campanha de arrecadação promovida pela Secretaria Nacional de Finanças do PT” e conta com comidas títpicas e atrações musicais. Os ingressos são vendidos nos valores de R$ 300, R$ 1 mil e R$ 5 mil.

Segundo a deputada, a Lei dos Partidos veda que legendas brasileiras “recebam qualquer tipo de recurso internacional”. Neste sentido, a participação dos convidados do encontro do Foro de São Paulo no evento de festa julina configuraria uma espécie de financiamento indireto. “Está previsto um Arraiá do PT, no qual os partidos que vierem para cá, ou as pessoas de outros países, pagariam R$ 5 mil no ingresso. Existe a lei dos partidos que veda que partidos aqui do Brasil recebam qualquer tipo de recurso internacional. Se você faz um Arraiá do PT com pessoas vindo para cá e pagando R$ 5 mil no ingresso para poder dar isso para o PT, seja para custear o evento ou dar isso para o partido, isso fere a lei dos partidos”, declarou Zambelli.