Deputados intensificam votações na Câmara até o fim do ano

Parlamentares querem votar projeto de incentivo à cabotagem; oposição obstrui

Marcelo Casal Junio/Agência Brasil Também está na pauta desta segunda um projeto que libera R$ 177 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19



A Câmara dos Deputado deve intensificar as votações entre esta segunda-feira, 7, até o fim do mês. Após várias semanas em que a pauta avançou em ritmo lento parlamentares dizem ter disposição para votar projetos de segunda à sexta-feira. Hoje, os deputados vão tentar, mais uma vez, votar o projeto de incentivo à cabotagem — chamado de BR do Mar. O texto visa aumentar a frota de navios que fazem trajetos entre portos dentro do país, facilitando o uso de embarcações estrangeiras. Enviado pelo governo com urgência constitucional, o projeto tranca a pauta da Câmara. Assim, o governo espera aprovar o texto nesta segunda-feira, 7. É o que afirma o deputado Evair Vieira de Mello (PP) em plenário.

A oposição vai continuar obstruindo as votações. Ela pede que seja votada a medida provisória de número mil, que reduz o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300 e retoma o valor original. O deputado Pompeo de Mattos (PDT) crê que essa deveria ser a prioridade. Também está na pauta desta segunda um projeto que libera R$ 177 bilhões para o combate à pandemia da Covid-19 e a redução dos efeitos econômicos. Atualmente, o montante está retido em fundos do Tesouro Nacional. Os recursos iriam para despesas da União cujas fontes tiveram queda de arrecadação.

*Com informações do repórter Levy Guimarães