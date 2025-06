Derrite deixará Secretaria de Segurança Pública de SP; dois coronéis são cotados para o cargo

Atual secretário da SSP se filiou recentemente ao Partido Progressista (PP) visando disputar uma vaga no Senado ou até mesmo ao governo do Estado

O atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já admitiu que pode deixar o cargo para disputa eleitoral no próximo ano



O atual secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já admitiu que pode deixar o cargo para disputa eleitoral no próximo ano. Essa movimentação política está gerando especulações sobre quem poderá sucedê-lo, com fortes indicações de que o próximo secretário será alguém da Polícia Militar. Entre os nomes mais cotados para assumir o cargo estão Marcello Streifinger, atual secretário de Administração Penitenciária e coronel de carreira, e o ex-comandante da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas, que deixou o cargo em abril.

Recentemente, Derrite se filiou ao Partido Progressista (PP) com o objetivo de disputar uma vaga no Senado ou até mesmo o governo do estado de São Paulo. Essa movimentação ocorre em um cenário onde Tarcísio de Freitas, atual governador, pode concorrer à presidência da República, o que abre espaço para novas lideranças no estado. Enquanto isso, Osvaldo Nico Gonçalves, atual número dois da pasta e delegado de carreira, deve permanecer em seu posto, mas com menos influência na escolha do novo secretário.

