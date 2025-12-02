Desaprovação de Lula sobe e atinge 50,7%, diz AtlasIntel

Avaliação positiva do presidente recuou para 48,6% no comparativo com outubro, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (2)

Bruno Peres/Agência Brasil Desaprovação do presidente Lula registra alta e alcança 50,7%, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg



A desaprovação do desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva registrou alta e alcançou 50,7%, de acordo com a pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (2). O índice representa um aumento de 2,6 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em outubro.

Em contrapartida, a aprovação do presidente apresentou queda. Os dados atuais apontam que 48,6% dos entrevistados aprovam o desempenho de Lula, um recuo na comparação com o mês anterior, quando o índice era de 51,2%.

No que tange à avaliação específica do governo, 48,6% dos entrevistados classificam a gestão como “ruim ou péssima”, enquanto 44,4% a consideram “ótima ou boa”. Aqueles que avaliam o governo como “regular” somam 7,0%.

Principais problemas e comparação com gestão anterior

O levantamento mapeou as maiores preocupações da população brasileira. A criminalidade e o tráfico de drogas aparecem no topo da lista, citados por 62,7% dos entrevistados, seguidos pela corrupção, com 59,8%. A economia e a inflação ocupam o terceiro lugar, com 21,9%.

Ao comparar o desempenho atual com o governo de Jair Bolsonaro, a pesquisa aponta que a gestão Lula é pior avaliada nos quesitos de responsabilidade fiscal e controle de gastos (diferença de -15 pontos percentuais) e segurança pública (-13 pp). Por outro lado, o governo atual supera o anterior em áreas como direitos humanos e igualdade racial (+6 pp) e relações internacionais (+4 pp).

Cenário eleitoral de 2026

A pesquisa também projetou cenários para a disputa presidencial de 2026. Em um eventual primeiro turno entre os mesmos candidatos de 2022, Lula aparece com 45,7% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Jair Bolsonaro, que registra 44,8%.

Nas simulações de segundo turno, a disputa se mostra acirrada. Contra Bolsonaro, Lula teria 49% contra 47% do ex-presidente. O mesmo placar de 49% a 47% se repete em cenários contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O levantamento ouviu 5.510 pessoas via recrutamento digital aleatório entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA