Michelle descarta apoio a Ciro no Ceará mesmo após críticas dos enteados

Presidente do PL Mulher justifica posição citando ataques do ex-ministro a Jair Bolsonaro e afirma priorizar proteção familiar em detrimento da política

Wilton Junior/Estadão Conteúdo e Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reitera posição contrária a qualquer articulação política que envolva o apoio do PL a Ciro Gomes no estado do Ceará



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou uma nota oficial nesta terça-feira (2/12) para reiterar sua posição contrária a qualquer articulação política que envolva o apoio do Partido Liberal (PL) a Ciro Gomes no estado do Ceará. A manifestação ocorre após críticas recebidas de aliados e de seus enteados — filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro — devido a declarações dadas por ela em um evento em Fortaleza, no último domingo (30).

No comunicado, Michelle enfatiza que a recusa em apoiar o ex-ministro se baseia em princípios pessoais e na defesa da honra de sua família. Segundo a presidente do PL Mulher, é inviável caminhar ao lado de alguém que rotulou Jair Bolsonaro de “genocida” e que, segundo ela, colaborou ativamente para a inelegibilidade do ex-presidente.

“Jamais poderia concordar em ceder o meu apoio à candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família”, declarou. Michelle argumenta que derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT) apoiando Ciro seria equivalente a “trocar Joseph Stalin por Vladimir Lenin”, classificando o ex-ministro como uma “raposa política” que jamais defenderá os valores da direita.

Divergências internas e papel familiar

A nota também aborda o mal-estar gerado dentro do bolsonarismo e as divergências com os filhos de Bolsonaro. Embora afirme respeitar o posicionamento dos enteados, Michelle reivindicou seu direito à liberdade de expressão, mesmo que sua opinião divirja de estratégias partidárias ou até mesmo da vontade do marido, embora tenha ressaltado que Jair não lhe comunicou apoio a Ciro.

Michelle destacou que, antes de ser uma liderança política, prioriza seus papéis de mulher, mãe e esposa. “Se tiver que escolher entre ser política, mãe ou esposa, ficarei com as duas últimas opções”, afirmou. Ela ilustrou sua posição questionando como justificaria tal aliança à filha do casal, diante do histórico de insultos proferidos por Ciro contra o pai da menina.

Ao finalizar o texto, a ex-primeira-dama pediu compreensão aos enteados, alegando que sua intenção não foi contrariá-los, mas sim defender a família de um “perseguidor”. “Muitas vezes são as esposas que são chamadas a mostrar aos maridos que eles podem estar errando”, concluiu.