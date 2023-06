Desperdício de água aumenta pelo 6º ano consecuivo no Brasil, aponta pesquisa

Segundo estudo, de cada 100 litros produzidos, 40 litros são desperdiçados por vazamentos, fraudes e erros de medição; especialista defende investimento em saneamento básico

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO CONTEÚDO/ O melhor índice é de Goiás, que desperdiça apenas 28,5% da água produzida



Uma pesquisa do Instituto Trata Brasil mostra que o desperdício de água potável aumentou pelo sexto ano consecutivo no Brasil. A cada 100 litros de água potável, 40 litros se perdem por causa de vazamentos, fraudes e erros de medição. “A gente precisa aumentar os investimentos em saneamento básico no Brasil. Hoje a gente investe em média R$ 82 por habitante por ano. Mas deveríamos estar investindo mais de R$ 200″, alerta Luana Siewert Pretto, presidente-executiva do instituto responsável pelo estudo. O volume perdido seria capaz de abastecer 30% dos brasileiros por um ano. Ziewert indica que, se os investimentos fossem feitos corretamente, os danos provocados pela ineficiência que prejudica o meio-ambiente e a sociedade poderiam ser minimizados. “Se a gente reduzisse de 40% para 25%, que é a meta do Ministério do Desenvolvimento Regional até 2024, a gente poderia abastecer 25 milhões de pessoas. Se fosse de 40% para 0%, poderíamos abastecer 67 milhões de pessoas. Nós ainda temos 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água. O estudo apontou ainda que na região Norte do país, mais da metade da água tratada é perdida. No ranking, os quatro Estados com mais desperdício no país são Amapá, Acre, Roraima e Rondônia. No Amapá, 74,8% da água produzida é perdida. A segunda região com mais perdas é a Nordeste, que segue com os indicadores estáveis em 46,2%. São Paulo tem 34,5% de perda. O melhor índice é de Goiás, que desperdiça apenas 28,5%.

*Com informações do repórter Daniel Lian