Governo Lula começa a pagar emendas parlamentares de 2023; PSD e PT são os partidos mais beneficiados

O PL, principal partido da oposição ao governo, aparece na oitava posição do ranking, tendo recebido R$ 90 milhões; gastos aumentaram 10% em relação ao ano passado, durante o governo de Jair Bolsonaro

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO No total, do início do ano até agora, o governo Lula pagou R$7,6 bilhões em emendas a deputados federais e senadores



O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou a pagar emendas parlamentares apresentadas em 2023. No total, do início do ano até agora, o governo Lula pagou R$7,6 bilhões em emendas a deputados federais e senadores. Cerca de 76% foi para quitar emendas pendentes da gestão Jair Bolsonaro (PL). Os pagamentos dos pedidos feitos pela atual legislatura se intensificaram em junho, com R$ 1,8 bilhão repassados. Os partidos são os da base do governo federal. O PSD recebeu R$349 milhões, seguido pelo PT, com R$ 278 milhões, e pelo MDB, com R$ 216 milhões. O principal partido da oposição, o PL, aparece na oitava posição, com R$ 90 milhões recebidos. Cidadania e Rede foram os que menos receberam, com R$ 1 milhão cada. Apesar de serem da base, os dois partidos têm número de parlamentares menor do que a maioria das demais siglas. Em comparação com os 5 primeiros meses de 2022, Lula repassou quase 10% mais emendas do que Bolsonaro.

*Com informações do repórter André Anelli