Detran-SP reforça ações na Semana Nacional de Trânsito

Medidas incluem a implementação de faixas de pedestres elevadas, iluminação adequada, novos semáforos e sinalizações horizontais

LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Em 2022, o Ministério da Saúde registrou 33 mil mortes, uma média de 92 por dia



Na Semana Nacional do Trânsito, Detran de São Paulo está intensificando medidas para conter o aumento das mortes no estado. No Brasil, mais de 30 mil pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito. Em 2022, o Ministério da Saúde registrou 33 mil mortes, uma média de 92 por dia. O tema escolhido pelo Ministério dos Transportes para a campanha deste ano é “Desacelere, seu bem maior é a vida”. Governos estaduais também desenvolvem iniciativas para conscientizar sobre os altos números de fatalidades no trânsito. Em São Paulo, as principais vítimas são motociclistas e pedestres. Segundo o Infosiga, plataforma do Detran que compila estatísticas de trânsito, o primeiro semestre de 2024 registrou o maior número de mortes de pedestres em cinco anos, totalizando 700 vítimas. O diretor do Detran, Eduardo Aggio, afirmou que desde 2023 foram investidos mais de um bilhão de reais em ações de segurança viária em mais de um terço dos municípios do estado. As medidas incluem a implementação de faixas de pedestres elevadas, iluminação adequada, novos semáforos e sinalizações horizontais.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que o Infosiga identifica pontos críticos nas estradas e cidades paulistas, onde há repetição de acidentes. Para cada ponto crítico, são adotadas medidas específicas, como melhorias no pavimento, reforço na sinalização ou redução de velocidade. Durante uma cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador entregou 115 viaturas ao Detran para intensificar operações da Lei Seca e outras ações de fiscalização, visando reduzir os acidentes de trânsito no estado.

Publicado por Luisa Cardoso