Dia de São Jorge reúne fiéis em celebrações no Rio de Janeiro

Santo Guerreiro, que é muito querido entre os cariocas, reuniu milhares de pessoas na tradicional festa da Igreja Matriz de São Jorge em Quintino, bairro da zona Norte da capital fluminense

Reprodução/Jovem Pan News Fiéis compareceram à tradicional celebração na Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, no Rio de Janeiro



O final de semana foi repleto de celebrações a São Jorge no Rio de Janeiro. O Santo Guerreiro, que é muito querido entre os cariocas, reuniu milhares de pessoas na tradicional festa da Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, bairro da zona Norte da capital fluminense. O templo é conhecido como um dos lugares de maior concentração de devotos todos os anos. A paróquia realiza a maior festa dedicada ao santo na América Latina. “Emoção muito grande de estar aqui todo ano agradecendo pela saúde e pela proteção familiar. Que São Jorge possa ajudar a humanidade, recuperar a violência e que a gente possa se libertar disso, dos males. Que tenhamos muita saúde e as pessoas venham á missa, tenham mais proteção e sejam mais guerreiras como São Jorge, porque ele é guerreiro. É muito emocionante estar aqui no dia de hoje”, declarou a engenheira civil Carla Faria à Jovem Pan News durante a celebração. Mais de um milhão de fieis compareceram às festividades nas mais diversas partes do Rio de Janeiro.

O Dia de São Jorge é comemorado por diferentes religiões, como explicou o sacerdote Mateus Babalorixá: “Para a gente, sobretudo para a gente carioca, é um momento muito forte de fé, em que a gente consegue expressar a nossa fé, seja de maneira São Jorge, seja de maneira Ogum. Eu sou candomblecista, sacerdote candomblecista, e para a gente é um momento único. A gente não consegue diferenciar o São Jorge do Ogum, a gente consegue unir e emanar essa fé onde juntos pedimos abertura de caminho, centralização e equilíbrio. As impossibilidades que a gente tem como humanos, a gente se apega nesse espiritual”. Neste ano, a Prefeitura e o governo do Estado do Rio de Janeiro prepararam um planejamento operacional com as forças de segurança para reforçar o policiamento durante o fim de semana.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer