Manifestantes protestam em frente ao condomínio de ex-jogadora de vôlei que agrediu entregador

Sandra Mathias Correia de Sá responde por agressão e injúria racial; em depoimento à polícia, ela negou os fatos registrados em vídeo

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Sandra Mathias Correia de Sá aparece em imagens de vídeo agredindo o entregador Max Ângelo



Um protesto foi realizado por um coletivo em frente ao condomínio da ex-jogadora de vôlei Sandra Mathias Correia de Sá, que é acusada de agredir o entregador Max Ângelo e a companheira dele. No vídeos que mostram o momento da agressão, é possível ver que Sandra dá um soco em Max e ainda utiliza a coleira do cachorro dela para chicoteá-lo. A ex-jogadora de vôlei prestou depoimento na DP da Gávea, mas negou o fato. Sandra responde por agressão e injúria racial no caso, mas também por outros crimes anteriores, inclusive por agressão contra a própria mãe. De acordo com a prefeitura do Rio de Janeiro, a escola de vôlei dela foi fechada. No depoimento de Max Ângelo, ele sustentou a questão da agressão e sobre como teve que explicar o ocorrido para seus três filhos. Max é morador da Rocinha e deve receber uma “vaquinha” virtual que já passou de R$ 200 mil. As investigações continuam a cargo da polícia civil aqui do Rio de Janeiro

*Com informações do repórter Mateus Koelzer