Dia dos Pais deve movimentar R$ 27 bilhões no varejo brasileiro

Levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que 110,5 milhões de consumidores devem ir às compras neste ano

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD Shopping center é o local mais procurado pelos consumidores no Dia dos Pais



O varejo abre o segundo semestre com grande expectativa para as vendas de Dia dos Pais, que devem movimentar cerca de R$ 27 bilhões no comércio. É o que aponta levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com a pesquisa, 68% dos consumidores pretendem comprar presentes no Dia dos Pais este ano e 110,5 milhões de consumidores devem ir às compras. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo, Maurício Stainoff, avaliou que o comércio deve movimentar R$ 4 bilhões só no Estado: “Ano passado nós tivemos um ticket médio em torno de R$ 236 e nesse ano R$ 244, um pouco maior. Se levarmos em conta a inflação, basicamente estamos vendendo a mesma coisa do ano passado”.

Entre os presentes mais procurados, o setor de Vestuário encabeça a pesquisa, com 52% das intenções de compra, seguido por Perfumes, Calçados e Acessórios. A maior parte dos consumidores (76%) pretende pagar à vista e, entre os que preferem parcelar, a maioria divide a compra em quatro vezes. As lojas físicas representam a opção mais escolhida entre os consumidores, sendo o shopping center o lugar mais procurado, com 74% das respostas. Os números são positivos em comparação com as demais datas comemorativas de 2023, mas há grande preocupação do setor com a reforma tributária, que está em análise no Senado Federal.

“Estão transferindo a arrecadação da Indústria para Comércio e Serviços. E Comércio e Serviços é o maior filão de geração de empregos. Estamos falando de praticamente 80% dos CNPJs do Brasil, que são de Comércio e Serviços. Toda vez que é impactada ou transferida a responsabilidade da arrecadação dificulta a vida, porque nesse segmento de Comércio e Serviços 77% são pequenas empresas”, declarou Stainoff.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos