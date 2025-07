Dia dos Pais deve ser o melhor para o varejo desde 2014, projeta CNC

Segundo a estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a data comemorativa deve gerar R$ 7,84 bilhões em vendas em 2025 – um crescimento real de 3,2% em relação ao ano anterior

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta que o Dia dos Pais deste ano registrará o melhor desempenho para o setor varejista desde 2014. A estimativa é de que a data movimente R$ 7,84 bilhões em negócios e crie 11 mil empregos temporários, o maior número para o período em 12 anos. De acordo com o levantamento, o setor de hiper e supermercados deve liderar as contratações, com a oferta de 5.200 vagas. Em seguida, aparecem as lojas de utilidades domésticas e eletrônicos (2.000 vagas) e o segmento de vestuário (mais de 1.000 vagas). O salário médio de admissão para esses postos temporários é de R$ 1.890.

Entre os presentes mais procurados, a expectativa é que o setor de perfumaria e cosméticos se destaque, movimentando quase R$ 3 bilhões. Juntamente com artigos de vestuário, eletrônicos e utilidades domésticas, esses segmentos devem responder por 77% do total de vendas da data.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA