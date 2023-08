Dia dos Pais: Oito em cada dez consumidores vão às compras de última hora, aponta pesquisa

Levantamento aponta que 46% dos lojistas esperam que às vendas aconteçam apenas na véspera a data comemorativa

ANTONIO MACHADO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Preparativos do comércio para o Dia dos Pais em Caxias do Sul



O Dia dos Pais será celebrado no próximo domingo, 13, e a data deve movimentar o varejo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Reclame Aqui em parceria com a Linx aponta que pelo menos 78% dos consumidores, ou seja, oito em cada dez clientes deixaram de última hora para comprar o presente dos pais. Segundo o levantamento, 46% dos lojistas esperam que às vendas aconteçam apenas na véspera a data comemorativa. Dentre os 77% dos entrevistados que não vão adquirir o presente na data, 41% disseram que não têm costume de comprar um agrado para o pai e outros 27% falaram que estão desmotivados devido ao valor dos produtos. Por outro lado, 23% dos consumidores responderam que estão decididos a presentear no Dia dos Pais. Em relação aos que já compraram o presente, 67% desembolsaram mais neste ano do que em 2022. Além disso, 54% apontaram que o agrado foi mais caro em relação ao presente do Dia das Mães. O levantamento ainda traz que 68% dos varejistas esperam vendas mais expressivas do que no ano passado. O CEO e Cofundador do Reclame Aqui, Edu Neves, destacou que a data não será fácil, mas terá grandes oportunidades. “Podemos dizer que no lado do copo meio vazio está a necessidade de promoções e descontos significativos. Do lado do copo meio cheio, aparece a disposição do consumidor em pagar por Pix. Enchendo um pouco mais o copo, os itens – já tradicionais – que estão no rol de presentes são aqueles que possuem um pouco mais de margem para os lojistas. Parece que o fenômeno ‘pandemia e vida online’ se arrefeceu, e surge a chance para o mundo físico, incluindo o comércio de proximidade”, analisou. A pesquisa mostra também uma média de gastos para a data: 42% dos consumidores afirmaram que investiram até R$100 no presente e 27% entre R$100 e R$300. Já 19% vão abrir mais a carteira e pretendem investir entre R$ 300 a R$ 900.

