Dias Toffoli encerra ação contra Kassab por suposto caixa dois entre 2008 e 2014

Segundo o MP-SP, Kassab teria recebido R$ 3,3 milhões em 2008, quando foi reeleito, e outros R$ 18 milhões em 2014, para campanhas do PSD

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, Kassab ocupa o cargo de secretário de Governo do Estado de São Paulo



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o cancelamento da ação de improbidade contra Gilberto Kassab. O processo tramitava na 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) acusava o atual secretário de Governo do Estado de São Paulo de ter recebido mais de R$ 21 milhões em um suposto caixa dois. O crime teria ocorrido entre 2008 e 2014. Segundo a promotoria, a Odebrecht teria repassado a Kassab R$ 3,3 milhões em 2008, quando foi reeeleito prefeito da cidade de São Paulo, além de cerca de R$ 18 milhões em 2014, para campanhas do PSD. Na decisão, Toffoli reconheceu os argumentos da defesa de que a ação estaria prescrita, com a derrubada do termo de alto composição. O termo foi considerado ineficaz em março deste ano.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto