Hospitais de SP têm aumento de internações de crianças com síndrome respiratória

Estudo do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo mostrou que 69% das unidades registraram crescimento de casos que não foram causados pela Covid-19

MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Levantamento consultou 56 hospitais, sendo 30% da capital e outros 70% do interior do Estado de São Paulo



Um levantamento feito pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp) mostrou que 69% dos hospitais paulistas registraram aumento no número de internações de crianças com síndrome respiratória que não foram causadas pela Covid-19. Os dados foram divulgados pelo sindicato nesta sexta-feira, 19, e reúnem informações coletadas entre os dias 8 e 12 de maio. Segundo o levantamento houve aumento entre 21% e 39% nas internações de menores de idade tanto em leitos clínicos quanto em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O mesmo estudo levantou dados sobre internação de adultos, constatando um aumento de 64% de internações, sendo que doenças respiratórias foram a segunda maior causa de internações (31%), sendo superada apenas por internações por virose (35%). Adultos com Covid-19 correspondem à 4% das internações. “No período do outono/inverno prevalecem doenças respiratórias e a recomendação é que a população se previna e não esqueça da vacinação”, afirma o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp. Levantamento consultou 56 hospitais, sendo 30% da capital e outros 70% do interior do Estado.