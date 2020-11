Dias Toffoli surge com hematomas no rosto em sessão do STF

As marcas são de um tratamento para reduzir uma cicatriz causada por um acidente doméstico

Reprodução / Twitter A cicatriz na testa, que chama mais a atenção, é do acidente doméstico que Toffoli sofreu em junho deste ano



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli apareceu em sessão remota com alguns hematomas no rosto. A cicatriz na testa, que chama mais a atenção, é do acidente doméstico que Toffoli sofreu em junho deste ano. Na ocasião, ele estava em sua residência, na cidade de Marília, em São Paulo, e foi levado para a Capital paulista, onde ficou internado no hospital Villa Nova Star, para fazer uma sutura. Apesar de ter sido hospitalizado, o acidente não foi grave. O ministro Dias Toffoli passa bem, e as marcas são de um tratamento para reduzir justamente essa cicatriz. Em um primeiro momento, o procedimento deixa as marcas mais fortes, mas elas ficarão menos evidentes com o passar do tempo.

*Com informações da repórter Camila Yunes