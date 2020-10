Ministro Dias Toffoli testa positivo para Covid-19

Assessoria informou que o ministro teve sintomas leves e está se recuperando em casa

Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministro Dias Toffoli



O ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 13. De acordo com sua assessoria ele apresentou sintomas respiratórios leves e está em isolamento em casa seguindo as recomendações médicas da cardiologista intensivista Ludhmila Hajjar, do Vila Nova Star. Toffoli não é o primeiro ministro do STF a contrair a doença. O presidente Luiz Fux, anunciou que tinha contraído o vírus em setembro. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do procurador-geral da República, Augusto Aras, também já foram contaminados pelo novo coronavírus.

Entre os ministro do governo, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, anunciou no final de semana que testou positivo para a Covid-19. Ele foi o décimo ministro a contrair a doença. Na equipe ministerial, testaram positivo Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). O presidente da República, Jair Bolsonaro, também teve a doença.