Dilma deve assumir comando do Banco do Brics com salário milionário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para o comando do Banco dos Brics – bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A instituição financeira trabalha com o financiamento de obras e projetos de infraestrutura nos países que compõem o bloco de economias emergentes. É esperado que Dilma permaneça no cargo executivo até 2025 após substituir o diplomata Marcos Troyjo – indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No cargo, a petista deverá estreitar as relações entre Brasil e China. A expectativa é de que o salário da ex-chefe do Executivo brasileiro no banco deva superar os R$ 200 mil por mês. Inicialmente cotada para um cargo na embaixada de Portugal, a petista agora poderá irá comandar o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), que visa destinar recursos aos países. A oficialização da nomeação deverá ocorrer ainda neste mês de fevereiro e seu antecessor, Troyjo, deve assumir um cargo no governo do Estado de São Paulo durante a gestão de Tarcísio Gomes de Freitas.