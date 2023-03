Dino deve ir à CCJ da Câmara nesta terça para falar de ações do 8 de janeiro e ida ao Complexo da Maré

Convocações para o ministro da Justiça foram transformadas em convite, não sendo obrigatória a sua ida

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Apesar do ministro da Justiça, Flávio Dino, só ter sido convidado, a expectativa é que ele compareça



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados espera o ministro da Justiça, Flávio Dino, às 14h desta terça-feira, 28, para esclarecer ações do governo federal tomadas no dia 8 de janeiro, quando ocorreram atos de vandalismo nas sedes dos Três Poderes, em Basília. Ele deverá esclarecer ainda as mudanças na política de controle de armas do governo federal; falar da visita que fez ao Complexo da Maré, no último dia 13, e as manifestações de discriminação social e racial e criminalização da pobreza relacionadas ao episódio; além de fazer um balanço dos primeiros meses de atuação à frente do ministério, citando prioridades e diretrizes para o resto do ano. Apesar dos pedidos de convocação terem sido aprovados, o presidente da CCJ, Rui Falcão (PT-SP), conseguiu transformá-los em convite, quando o ministro não é obrigado a comparecer. Ainda assim, a expectativa é que ele marque presença e comente todos os assuntos pelos quais será questionado. O líder do PL na Câmara, Carlos Jordy (PL-RJ), pretende questionar Dino sobre a notícia-crime que ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal contra seis parlamentares, incluindo o próprio Jordy, que divulgaram que a visita do ministro à Maré teria sido feita sem escolta policial. Os deputados defendem que a notícia-crime se trata de uma tentativa de intimidação e censura. Um outro requerimento da comissão de Segurança Pública, em conjunto com a comissão de Fiscalização Financeira e Controle, também foi aprovado para que Dino compareça no dia 11 de abril.

*Com informações da repórter Berenice Leite