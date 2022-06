Diretor da usina de Itaipu fala sobre ações de preservação ambiental: ‘Reconhecimento da ONU’

Empresa comemorou o plantio de 24 milhões de árvores no ano passado

Alexandre Marchetti /ItaipuBinacional Diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional considera que o Brasil é uma "superpotência ecológica"



O diretor-geral brasileiro da usina Itaipu Binacional, Almirante Anatalicio Risden Junior, considera que o Brasil é uma “superpotência ecológica”. A afirmação aconteceu em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta quarta-feira, 1º, ao comentar sobre a Semana do Meio Ambiente e as ações da empresa e do governo federal relacionadas à preservação ambiental. À frente da usina desde 2019, Anatalicio ressalta o reconhecimento pela Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que a principal preocupação ambiental é para que a área não seja prejudicada. “Uma orientação que o presidente Jair Bolsonaro nos deu foi que além do cuidado com a usina, com a produção de energia sustentável e limpa, que também tivéssemos cuidado especial com o desenvolvimento da área e o meio ambiente. O Brasil é uma superpotência ecológica. Junto com o governo temos superações de preservação.”

Almirante Risden Junior citou como exemplo iniciativas para proteção das águas de Itaipu, trabalhos educativos com agricultores e campanhas com municípios, além da plantação de 24 bilhões de árvores pela empresa. “Itaipu fora do Brasil é reconhecida pela ONU, nós temos dois ou três prêmios justamente da água limpa e o trabalho que a gente faz. […] Na agenda 2030, fomos uma das poucas empresas do mundo que cumpriram todos os 17 requisitos da ONU. Além disso, também temos a questão da manutenção da mata ciliar. A empresa já plantou 24 milhões de árvores, esse é um trabalho inclusive que fez o lançamento de um selo comemorativo”, concluiu.

O Ministério do Meio Ambiente realiza a Semana Nacional do Meio Ambiente, de 31 de maio a 5 de junho, com foco em promover as principais ações do governo federal na área ambiental. Entre os temas em destaque estão com acordos para mudanças climáticas, como de Paris, resultado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26); o programa Educa+, que oferece cursos sobre temas ambientais, como ecoturismo, uso e conservação da biodiversidade, acesso ao patrimônio genético brasileiro e os conhecimentos tradicionais associados; o lançamento da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana e também do programa Parque+. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no próximo domingo, dia 5 de junho.