Diretor-geral diz que PF prepara novas ações contra envolvidos no 8 de Janeiro

Andrei Rodrigues também criticou o Exército pela atuação diante dos acampamentos em Brasília

Marcelo Camargo/Agência Brasil Diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, durante cerimônia de posse na sede da corporação, em Brasília



O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou nesta segunda-feira, 31, que mais ações ainda serão realizadas contra envolvidos nos atos do 8 de Janeiro. “Um ponto muito relevante é a questão da corrupção. Porque há envolvimento de muitos agentes públicos, servidores militares e civis, nesse caso”, explicou. A declaração foi feita durante evento sobre os dez anos da Lei Anticorrupção, realizado pela Transparência Internacional e pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) em São Paulo. Andrei também criticou o Exército pela atuação diante dos acampamentos em Brasília. Ele disse que a corporação tentou remover duas vezes os acampamentos montados após as eleições de 2022, mas o Exército não permitiu. “Quando nós fomos de novo, no dia 8 de janeiro lá, tinha tanque de guerra no meio da rua impedindo que a polícia entrasse para retirar aquelas pessoas do acampamento. Então, isso é uma sequência.” De acordo com o diretor, houve “complacência de várias entidades e órgãos públicos na manutenção daqueles acampamentos”. Andrei fez parte da mesa intitulada “Cooperação Interinstitucional para o Combate à Corrupção”, que contou com Ricardo Liáo, presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e Vânia Vieira, secretária-executiva da Controladoria-Geral da União (CGU).

*Com informações do repórter Misael Mainetti.