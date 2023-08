Lula se reúne com presidente da Petrobras nesta terça-feira para discutir política de preços da estatal

Presidente também terá encontros com ministros no Palácio do Planalto; Haddad e Simone Tebet são os primeiros da agenda

José Cruz/Agência Brasil Lula se reúne com ministros e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne na manhã desta terça-feira, 1º, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no Palácio do Planalto, em Brasília. Um dos assuntos que devem ser abordados no encontro, marcado para as 10 horas, será a política de preços da estatal, que vem sendo alvo de críticas. Inclusive, o governo federal pressionou sobre a questão da paridade de preços e a Petrobras cedeu. Logo após a reunião com Prates, Lula recebe o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), e o bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes. Já na parte da tarde, o petista tem três encontros com ministros. O primeiro deles, às 15 horas, será com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). A segunda reunião, a partir das 16h30, será com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. O último compromisso do dia, às 17h30, será com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin.