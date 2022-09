Disputa por governos dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste esquenta na reta final

Confira quem são os principais candidatos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, com base nos dados da última pesquisa do Ipec divulgada na última terça-feira, 27

No próximo domingo, 2, os brasileiros vão às urnas para escolher o governador de cada unidade da federação, um senador, o deputado federal e o deputado estadual ou distrital



Na reta final das eleições de 2022, candidatos aos governos estaduais intensificam campanhas à medida que as disputas começam a se definir nas pesquisas eleitorais. Confira como está o cenário nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, com base nos dados da última pesquisa do Ipec divulgada na última terça-feira, 27. Norte: No Pará, Helder Barbalho (MDB) lidera da disputa com 52% das intenções de voto, de acordo com o Ipec, seguido por Zequinha Marinho (PL) com 16%. Em Rondônia, coronel Marcos Rocha (União Brasil) tem 38% e Marcos Rogério (PL) aparece com 27%, o que aponta para definição da disputa no segundo turno. Em Roraima, o atual governador e candidato à reeleição, Antonio Denarium (Progressistas), lidera a disputa com 50% das intenções de voto, seguido por Teresa Surita (MDB) com 37%. No Tocantins, o candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) lidera a disputa com 45% das intenções de voto, seguido por Ronaldo Dimas (PL) com 17%. No Acre, Gladson Cameli (Progressistas) lidera a disputa com 54% das intenções de voto, seguido por Jorge Viana (PT) com 25%. No Amapá, Clécio Luís (Solidariedade) lidera com 50%, seguido por Jaime Nunes com 36%, o que aponta para um possível segundo turno, se considerada a margem de erro. No Amazonas, o atual governador e candidato à reeleição Wilson Lima (União Brasil) lidera a disputa com 34%, seguido por Amazonino Mendes (Cidadania) com 36% e Eduardo Braga (MDB) com 17%.

Nordeste

Na Bahia, ACM Neto (União Brasil) lidera a disputa eleitoral com 47% das intenções de voto, seguido por Jerônimo Rodrigues (PT) com 32%, o que indica um possível segundo turno. No Maranhão, Carlos Brandão (PSB) aparece com 41% das intenções de voto, seguido por Weverton Rocha (PDT) com 20% e Lahesio Bonfim (PSC) com 16%, o que aponta para possível segundo turno. Na Paraíba, João Azevedo (PSB) lidera a disputa com 35%, seguido por Pedro Cunha Lima (PSDB) com 20%, Veneziano Vital do Rêgo (MDB) com 15% e Nilvan Ferreira (PL) com 14%. Em Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade) se manteve na liderança da disputa com 33% das intenções de voto, e quatro nomes aparecem com 11%: Danilo Cabral (PSB), Raquel Lira (PSDB), Miguel Coelho (União Brasil) e Anderson Ferreira (PL). No Piauí, Silvio Menses (União Brasil) lidera a disputa com 43% das intenções de voto, seguido por Rafael Fonteles (PT) com 29%, o que aponta um cenário de segundo turno. No Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) lidera a disputa com 49% das intenções de voto, seguida por capitão Styvenson (Podemos) com 20%. Em Sergipe, Valmir de Francisquinho (PL) lidera a disputa com 38%, seguido por Rogério Carvalho (PT) com 20% e Fábio Mitidieri (PSD) com 16%. Em Alagoas, Paulo Dantas (MDB) lidera a disputa com 30% das intenções de voto, seguido por Rodrigo Cunha (União Brasil) e Fernando Collor de Mello (PTB), com 20% cada. No Ceará, Elmano de Freitas (PT) aparece na frente da disputa eleitoral com 30%, tecnicamente empatado com capitão Wagner (União Brasil), que tem 29%, Roberto Cláudio (PDT) vem em terceiro com 22%.

Centro-Oeste

No Mato Grosso do Sul, a última pesquisa Ipec de intenção de voto foi suspensa pelo TRE depois de partidos questionarem um item da pesquisa que não foi divulgado. De acordo com a penúltima pesquisa do Ipec a disputa é acirrada para o governo do Estado, e provavelmente irá para o segundo turno. O candidato André Puccinelli (MDB) tem 25% das intenções de voto, seguido por Marquinhos Trad (PSD) com 17%, Rose Modesto (União Brasil) com 14%; Eduardo Riedel (PSDB) com 12%, capitão Contar (PRTB) com 9% e Giselle Marques (PT) com 2%. Em Goiás, o candidato Ronaldo Caiado (União Brasil) lidera a pesquisa com 55% das intenções de voto, seguido por Gustavo Medanha (Patriotas) com 23%. No Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil) lidera a disputa com 53%, seguido por Márcia Pinheiro (PV) com 15%.