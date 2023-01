Distrito Federal prepara reforço na segurança para posse de parlamentares nesta quarta-feira

Ação visa evitar novos atos de vandalismo no dia em que o Judiciário e o Legislativo retomam as atividades

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília, com a Câmara dos Deputados à direita e o Senado Federal à esquerda



O governo do Distrito Federal afirmou que vai reforçar o policiamento da cidade nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, quando ocorrerá a posse de deputados e senadores eleitos em 2022 e a retomada das atividades do Judiciário, marcado por uma sessão solene no Supremo Tribunal Federal. Além do reforço no policiamento, também, já nesta segunda-feira, 30, interdições e cercamentos começaram a ser feitos na Esplanada dos Ministérios. As estratégias visam evitar ataques de vândalos, como ocorreram no dia 8 de janeiro. Esta será a primeira operação sob o comando do novo secretário de Segurança Pública de Brasília, Sandro Avelar. O anúncio das ações foi feito pelo interventor federal para o setor, Ricardo Cappelli, que já está há mais de 20 dias no comando da segurança do DF. Tomarão posse 513 deputados federais e 27 senadores (um terço da segunda casa). Os preparativos internos nas duas Casas legislativas também já vêm sendo realizados, com a instalação do tapete vermelho na Câmara, por exemplo.

*Com informações da repórter Berenice Leite