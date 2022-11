Distrito Federal vacinará crianças de até 2 anos nesta segunda

Ministério da Saúde recomenda que primeiras doses sejam destinadas a crianças com problemas de saúde; ao todo, 14,4 mil doses serão recebidas pelo Estado

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pfizer quer estabelecer um protocolo de vacinação para crianças a partir dos 6 meses de idade



O Distrito Federal começará a vacinação contra a Covid-19 em bebês de seis meses até 2 anos nesta segunda-feira, 14. Com a chegada de 14,4 mil de vacinas contra a Covid, a Secretaria de Saúde do DF decidiu começar a vacinação nesta segunda. A Pfizer Baby será aplicada em três fases de imunização, com duas doses no intervalo de 21 dias e a terceira dose três meses depois. A recomendação do Ministério da Saúde é que essas doses sejam aplicadas apenas em crianças que tenham algum tipo de problema de saúde. A taxa de contaminação pela Covid voltou a crescer no DF. O laboratório central confirmou os primeiros casos da nova subvariante BQ.1 do Coronavírus. O governo local disse que a notícia deve ser recebida como um alerta. A Secretaria de Saúde tem cobrado o envio de novas doses da vacina e afirma que, para combater o avanço do vírus, tem intensificado as ações para ampliar a imunização. Com mais de 7 milhões de doses aplicadas, o DF imunizou mais e 80% da população com as duas doses da vacina.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin