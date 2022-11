São Paulo registra manifestações pelo 12º dia consecutivo; outras quatro cidades também tiveram atos

Na capital paulista, manifestantes ocuparam a via em frente ao Círculo Militar utilizando placas e gritos de guerra nos quais pedem para que as Forças Armadas salvem o Brasil

Pelo menos cinco cidades registraram manifestações contra o resultado das eleições neste sábado, 13: Vila Velha, no Espírito Santo; Resende, no Rio de Janeiro; Brasília, Recife e São Paulo. A capital paulista chegou ao 12º dia de manifestações contrárias ás eleições. As pessoas participaram do ato com bandeiras do Brasil, roupas verde e amarelas e ficaram concentradas em frente ao monumento do Círculo Militar do Sudeste. Em placas, os manifestantes pedem intervenção federal e fazem gritos de guerra pedindo para que as forças armadas salvem o Brasil. A movimentação continuou ao longo da noite, com a rua à frente da Assembleia Legislativa bloqueada pelos manifestantes.

