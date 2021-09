Dois terços das cidades paulistas não registraram mortes por Covid-19 na última semana 

Dos 645 municípios do Estado, 432 não registram óbitos pela desde o dia 27 de agosto; número mostra impacta da vacinação

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Praticamente 52% dos que vivem em São Paulo já completaram o esquema vacinal



Dos 645 municípios de São Paulo, 432 não registram óbitos por Covid-19 desde o dia 27 de agosto. Os dados disponíveis no sistema oficial do Ministério da Saúde e no boletim oficial do governo do Estado mostram que 210 cidades paulistas não têm mortes pela doença desde o dia 6 de agosto. A estatística confirma o impacto positivo da vacinação. 96% da população do Estado recebeu ao menos uma dose de imunizantes. Das quase 53 milhões de vacinas já aplicadas em São Paulo, 34 milhões foram destinadas à primeira dose. Praticamente 52% dos que vivem em São Paulo já completaram o esquema vacinal. São mais de 17 milhões de pessoas que receberam duas doses e mais de 1 milhão que tomaram a vacina de dose única. Adolescentes já estão sendo vacinados contra a Covid-19 e mais de 7 milhões de pessoas com mais de 60 anos ou com comorbidades vão tomar uma terceira dose a partir de segunda-feira, 6.

*Com informações do repórter Rocio Paik