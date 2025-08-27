Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Donald Trump pretende propor pena de morte para homicídios em Washington

Donald Trump pretende propor pena de morte para homicídios em Washington

Proposta surge em um momento de aumento da criminalidade na cidade e em meio a uma intervenção militar federal na área de segurança da capital

  • Por Jovem Pan
  • 27/08/2025 11h57
EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Donald Turmp Donald Trump pretende propor a implementação da pena de morte para todos os casos de homicídio em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende propor a implementação da pena de morte para todos os casos de homicídio em Washington D.C., a capital do país. A declaração foi feita na Casa Branca, onde ele afirmou que “se alguém matar outra pessoa em Washington, nós vamos sim buscar a pena de morte”.

A proposta surge em um momento de aumento da criminalidade em Washington D.C. e em meio a uma intervenção militar federal na área de segurança da capital, iniciada há 16 dias. Segundo a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bond, essa intervenção resultou na prisão de 84 pessoas e na apreensão de mais de oito armas ilegais em uma única noite.

A medida é considerada polêmica, especialmente porque execuções federais são proibidas no Distrito de Colúmbia desde 1981. A aprovação da proposta de Trump representaria uma mudança significativa na política criminal da capital, que historicamente tem sido usada por democratas como um exemplo de que é possível ter uma política alternativa à pena capital.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA

