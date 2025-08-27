Donald Trump pretende propor pena de morte para homicídios em Washington

Proposta surge em um momento de aumento da criminalidade na cidade e em meio a uma intervenção militar federal na área de segurança da capital

EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Donald Trump pretende propor a implementação da pena de morte para todos os casos de homicídio em Washington



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende propor a implementação da pena de morte para todos os casos de homicídio em Washington D.C., a capital do país. A declaração foi feita na Casa Branca, onde ele afirmou que “se alguém matar outra pessoa em Washington, nós vamos sim buscar a pena de morte”.

A proposta surge em um momento de aumento da criminalidade em Washington D.C. e em meio a uma intervenção militar federal na área de segurança da capital, iniciada há 16 dias. Segundo a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bond, essa intervenção resultou na prisão de 84 pessoas e na apreensão de mais de oito armas ilegais em uma única noite.

A medida é considerada polêmica, especialmente porque execuções federais são proibidas no Distrito de Colúmbia desde 1981. A aprovação da proposta de Trump representaria uma mudança significativa na política criminal da capital, que historicamente tem sido usada por democratas como um exemplo de que é possível ter uma política alternativa à pena capital.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA