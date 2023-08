Doria diz que arcabouço fiscal e reforma tributária são as principais preocupações dos empresários brasileiros

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, ex-governador disse que Lira e Pacheco têm tido ‘sensibilidade’ para ouvir o setor privado

O ex-governador de São Paulo, João Doria, afirmou nesta terça-feira, 22, que o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são as principais preocupações dos empresários brasileiros. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Doria disse que, apesar do receio, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) têm tido “sensibilidade” para ouvir o setor privado. “Posso garantir que ambos os dirigentes têm compreendido as solicitações para fazer ajustes, principalmente, na reforma fiscal”, frisou. No fim do último mês, Lira se reuniu em um almoço, em São Paulo, com cerca de 400 empresários, vinculados ao Grupo Lide, para discutir a reforma tributária. “Ele respondeu todas as perguntas que foram feitas pelo diferentes setores da economia. Lira não só foi atencioso, mas também registrou as informações”, comentou o ex-governador de São Paulo. Na próxima segunda-feira, 28, haverá um novo almoço na capital paulista com líderes empresariais. Desta vez, o convidado especial será Rodrigo Pacheco. “Vamos debater essa nova etapa da reforma tributária no Senado”, acrescentou Doria.

Confira a íntegra da entrevista com o ex-governador João Doria: