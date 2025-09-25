Drones suspeitos voltam a fechar aeroporto na Dinamarca

Principais suspeitos são os russos; incidente ocorreu na região norte de Aalborg, e paralisação durou cerca de três horas

EFE/EPA/BO AMSTRUP Aeroporto de Aalborg, cujo espaço aéreo foi fechado durante a noite após drones serem observados sobrevoando o local, de acordo com a polícia



Drones de origem desconhecida voltaram a sobrevoar aeroportos civis e militares na Dinamarca, marcando a segunda noite consecutiva de incidentes. O evento elevou o alerta das autoridades dinamarquesas e fez com que o espaço aéreo da região fosse fechado por um período. Os principais suspeitos, no entanto, são os russos.

O incidente ocorreu na região norte de Aalborg, onde o espaço aéreo foi invadido por drones de “diversas capacidades”. A paralisação durou cerca de três horas, ocorrendo entre as 22h e 1h da manhã (horário local). Anteriormente, o aeroporto de Copenhague também havia sido fechado em razão de sobrevoos suspeitos.

A principal preocupação das autoridades reside no fato de que a região norte da Dinamarca abriga um aeroporto militar. A presença de voos militares, além dos civis, aumenta a possibilidade de que o sobrevoo dos drones possa ser uma tentativa de espionagem ou de complicação dos sistemas de observação e patrulha da área.

O incidente ocorre após semanas em que pelo menos três países vizinhos (Estônia, Polônia e Romênia) tiveram seu espaço aéreo invadido por drones e até caças. As autoridades da Dinamarca estão tratando a situação como parte de uma “nova guerra híbrida”.

*Com informações de Luca Bassani

*Reportagem produzida com auxílio de IA